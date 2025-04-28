'Herkes ticaretinde' Naci Görür bambaşka bir konuyla gündemde... Görüntüleri tepki çekti

Türkiye'nin son yılların değişmeyen gündemi depremler. Durum böyle olunca deprem uzmanlarının da söylediği her bilgi vatandaşlar tarafından yakında takip ediliyor. Kahramanmaraş depremini bilmesiyle adından söz ettiren Prof. Dr. Naci Görür ise son günlerde başka bir konuyla gündem oldu. Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür'e reklam eleştirileri yöneltildi. Görür'ün son zamanlar 'Marmara'da büyük deprem olacak' çıkışıyla anılması bu ziyareti daha da tartışmalı bir yere koydu.

DEPREM TARTIŞMALARI DEVAM EDERKEN...

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat felaketinin ardından Türkiye'de her açıklaması en çok merak edilen ve yakından takip edilen isim oldu. Bilindiği üzere Kahramanmaraş depremini nokta atışı gösterdiği yerle bilen Görür her zaman Marmara'ya dikkat çekerek 7 üzerinde deprem uyarısında bulunuyordu. Son olarak 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan 6,2'li deprem, gözleri bir kez daha uzmanlara çevirdi. Bazı uzmanlar bunun bölgede olabilecek en büyük deprem olduğunu söylerken bazı uzmanalar ise asıl beklenen depremin bu olmadığını, aksine büyük depremi öne çektiğini savundu. Görür de bu isimlerden biriydi.

GÖRÜR ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

İnsanlar deprem korkusunu aşamamışken Naci Görür bambaşka bir konuyla gündem oldu. Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür 'Böyle iyi yapışmış projelerde afet boyutunda bir şey olmaz' sözleriyle reklam yaptığı için çok sayıda tepki aldı. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Gazeteci Sevilay Yılman da tepki gösterenlerden biri oldu. Yılman, "İstanbul çok büyük deprem bekliyor iddiasını devam ettiren Profesör Doktor Naci Görür, depreme dayanıklılığı ile övünen Sancaktepe Japon Konutları’nı pazarlama amaçlı reklam filminde rol almış…

Tesadüfe bakınız ki, inşaatı yapan şirket de Naci Hoca ile aynı tezi savunan Japon Yoshinori Moriwaki'ye aitmiş.

Söz konusu konutların metrekare fiyatları da dudak uçuklatıyor…

Ne güzel dünya değil mi?

Bu arada birileri deprem korkusu pompalayarak şov yaparak rant üzerine rant koyarken, hakikatten başka hiçbir derdi olmayan Şener Üşümezsoy da Moda’da eski püskü küçücük bir evde ikamet ediyor ve tek sermayesi olan güçlü pazularının şovunu yapıyor😂

Canım hocam @ProfDrUsumezsoy" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcıların konuyla ilgili paylaşımları ise şu şekilde,