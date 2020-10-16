FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.10.2020 10:58 | Son Güncelleme

Türk Hava Kurumu, envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktı.

THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı

THK Genel Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplam 14 uçak ile bazı malzemelerin satış ihalesi, 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da belli istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

İsteklilerin şartname kapsamında hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar THK Satın Alma ve Destek Hizmetleri birimine teslim etmeleri gerekiyor.

İstekliler, uçakları Etimesgut Meydan İşletme Biriminde 10.00-15.00 saatlerinde görebilecek.

İhale sonucu, THK envanterinde kayıtlı 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader uçağı ile depodaki malzemelerin satışı yapılacak.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Yeni dönem başlıyor! Artık herkes yapamayacakYeni dönem başlıyor! Artık herkes yapamayacak
Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İstanbul'da ekmeğe zam!
İstanbul'da ekmeğe zam!
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
Atasay çadırı başladı
Atasay çadırı başladı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu değişti
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu değişti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
Evde bakım aylığı yatan iller listesi!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Evden paketleme işi kazandırıyor!
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
Kredi Sicil Affı Yasası çıkıyor mu?
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Şeker hastası yakını için üretti! Şimdi dünyaya ihraç ediyor
Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor
Karadeniz’deki doğalgaz rezervinde yeni miktar heyecanla bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Bakan Selçuk’tan önemli açıklama! Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Uluslararası patent başvurularında dünyada 13. sıraya yükseldik
Bakan duyurdu: Dünyada 13. sıraya yükseldik
Yeni dönem başlıyor! Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak
Yeni dönem başlıyor! Artık herkes yapamayacak
Yargıtay'dan Whatsapp yazışmalarıyla ilgili emsal karar! Delil sayılacak
Yargıtay'dan Whatsapp yazışmalarıyla ilgili emsal karar! Delil sayılacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.