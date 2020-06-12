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THY, ABD ve Çin uçuşlarına başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2020 10:01 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, ABD ve Uzakdoğu uçuşlarına 19 Haziran'da başlayacağını bildirdi.

THY, ABD ve Çin uçuşlarına başlıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Chicago ve Washington’a 19 Haziran’dan itibaren haftada 3’er uçuş, Los Angeles’a 24 Haziran’dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

UZAKDOĞU UÇUŞLARI DA 19 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

THY’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Haziran’dan itibaren Shanghai’a haftada 1, 24 Haziran’dan itibaren Hong Kong ve Seul’a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

THY’nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran’dan itibaren gerçekleştirilecek. THY, Bişkek’e 16 Haziran’dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk’e 17 Haziran’dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe’ye 18 Haziran’dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata’ya 21 Haziran’dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.

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