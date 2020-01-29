“THY, Alman KOBİ'lerinin önemli partneri”

Gökhan ARTAN/İSTANBUL-(DHA)-Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “1960 yılından beri Almanya’ya uçmaktayız. BVMW ile sağladığımız bu değerli iş birliği kapsamında THY olarak Alman KOBİ’lerinin önemli bir partneri olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin’de 27 Ocak'ta düzenlenen BVMW (Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği) Genel Kurulu'nda, birçok girişimci, siyasi lider, CEO ve alanlarında önde gelen ismi bir araya getirdi. 2020 BVMW Genel Kurul Toplantısı'nda organizasyonun Türk Hava Yolları ile sağladığı başarılı iş birliğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz yıl BVMW ile stratejik ortaklık odaklı niyet anlaşmasına imza atan Türk Hava Yolları’nın da katılım gösterdiği toplantıda başarılı iş birliğine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı yaptığı konuşma ile dikkat çekti.

“ALMAN KOBİ’LERİNİN ÖNEMLİ BİR PARTNERİ OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”