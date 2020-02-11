Türk Hava Yolları, uçuş ağını her geçen gün genişletiyor. THY, Afrika Kıtası’nda yer alan Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya 7 Şubat itibarıyla tarifeli seferler başlamasıyla uçuş ağına eklediği 319. destinasyon olmuştu. Bugün 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 270 uluslararası olmak üzere dünyanın 127 ülkesindeki 319 noktaya uçan THY, Avrupa’da ilk üçe girdi. Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (Eurocontrol) tarafından yayınlanan 2019 yılı endüstri raporuna göre; Avrupa’daki uçuşlar yüzde 0.8 oranında artış gösterdi. 2013 yılından bu yana en düşük büyüme oranının olduğu belirtilen raporda, Avrupa hava trafiğine en fazla katkı yapan havayolları ve havaalanlarını açıklandı.

THY AVRUPA’DA ÜÇÜNCÜ OLDU

2019 yılında günlük bazda Avrupa uçuşlarında en fazla katkı yapan ülkeler arasında İspanya ve İtalya ilk sırada yer aldı. Türkiye’de listede katkı yapan ülkeler arasında gösterildi. Avrupa’da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolları içinde THY günlük 1331 uçuşla en fazla uçuş gerçekleştiren 3. havayolu oldu. Ryann Air günlük 2 bin 212 uçuşla birinci, Lufthansa 1470 uçuş ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yer alan THY’yi günlük 946 uçuşla Air France ve günlük 812 uçuş ile SAS takip etti.