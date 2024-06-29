THY Başkanı duyurdu! 1000 kabin memuru ve yüzlerce pilot alınacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu.

Bolat'ın açıklamalarından satır başları:

THY'nin 2003 yılında 65 uçağı vardı. 2005'te Avrupa'nın 10. hava yoluydu. THY bugün Avrupa'da bir numarayız. Bir tek Ryanair ile çekişiyoruz ama onları geçmiş olacağız.

Hava yolu işletmeciliği zor. 20 senede 180'e yakın hava yolu batmış.

1 trilyon hava yollarının geliri olmuş. Yolcu başına 6 dolar kar edilmiş. 360 hava yolu yüzde 3 kar etmiş. Uçak finansmanı yaptırıyorsunuz yüzde 5-6'larla. Hava yolu işletmeciliği para kazanmak için yapılan bir şey değil.

2023 senesinde THY'nin Türkiye'ye katkısı 55 milyar dolar olmuş. 21 milyar dolar direkt gelir. Hizmet ihracatı 16.1 milyar dolar. Tedarik zinciri 17 milyar dolar.

Biz bunu 300 üzeri uçakla sağladık. 2033 yılında bizim 810 uçağımız olacak.

Geçen yıl 83,5 milyon yolcu taşıdık. Yüzde 60 transit yolcumuz var. Ülkemize turist getirmeye odaklandık. Ülkemizin çok güzel farklığı var. Anadolu medeniyetin beşiği bir yer ülkemizin en büyük farkı. THY kıtaları birleştiriyoruz bu iddiamız devam ediyor.

Çok güzel bir havalimanımız var. Dünyanın tam ortasında. Memnunuz.

İstanbul Havalimanı'na getirdiğimiz herhangi bir yolcuyu ortalama 2,5 saatte destinasyonuna götürüyoruz. Bu bizim network genişliğimizi gösteriyoruz. Taksi süresine baktığımızda saatlik 107-108'lere çıktık. Avrupa'nın çok üzerinde.

Havalimanı büyük oranda oturdu. 3 pistin aynı anda işlediği bir yer havalimanı haline geliyor. Dünyada ikinci olacak. Bu yapıldığında saatte 130 operasyon yapılabilecek. 1,5 yıl içinde İstanbul Havalimanı'nda taksi süreleri azalacak, iniş kalkış süreleri kısalacak.

Havalimanlarında kalkış iznini ve slotları Brüksel'deki Euro Control veriyor. İstanbul'da hava güneşli olduğu halde örneğin Macaristan'da hava muhalefeti olduğunda Euro Control izin vermiyor. Yolcu bunu bilmiyor. Ukrayna'nın hava sahası da kapalı. Bu rötar ve yoğunluğun sebeplerinden biri de bu.

Hiçbir hava yolu uçaklarının yerde olmasını istemez. Yerde duran uçak firmaya zarar yazar. O yüzden uçaklarını arka arkaya dizeriz. Avrupa'ya giden bir uçağımız bir iki saat gecikse tüm seferler aksar. Rötarların bir nedeni Avrupa'da yaşanan yoğunluk. Avrupa'daki havalimanları Kovid öncesi seviyesine hala dönemedi.

Bizim uçaklarımız gecikmesi turizme etkisi çok büyük. Şu andaki rötarların Devlet Hava Meydanlarından kaynaklandığına dair bir bulgumuz var.

"1 YIL İÇİNDE 900 PİLOT DAHA ALACAĞIZ"

2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız.

Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak.

AJet ilk başladığında iç hat olarak başladı. AJet'in bir misyonu da Ankara'yı 3. büyük turizm başkenti yapmak. Dünyada turizmde bir numara İstanbul. Paris ve Londra'yı geçti.

Trump ve Joe Biden tartışması sırasında Türkiye reklamı girdi. ABD'den gelen turistler iyi para bırakıyor. ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 1,3 milyon oldu. 3-4 yıl içerisinde 2,5 milyonu buluruz diye tahmin ediyorum. ABD'de 14 noktaya uçuyoruz. En son Denver açıldı. Philadelphia, Memphis, Orlando yeni düşündüğümüz yerler.

Avustralya'ya gidildi. Melbourne ve Sydney'den yolcu taşıyorduk. Avustralya'da çok büyük Yunan ve Makedon nüfusu ve Kıbrıs Türkleri de var. Avustralya'ya iyi bilet satıyorduk. Şimdi Singapur'a uçup oradan da yolcu alıp Melbourne'a uçuyoruz. 2026 yılında daha büyük uçaklarımız hizmete girdiğinde Melbourne'a aktarmasız direkt uçacağız.

Anadolu Jet ile Ankara üzerinden birçok şehre uçuyorduk. Şimdi AJet kendi yönetimi var, kendi bütçe hedefi var. AJet'in 10 yıl içinde 200 uçaklık filo kurma ve Ankara'ya 5 milyon turist getirme hedefi var. Neden isim değişti? Avrupa'dan Sabiha Gökçen ve Ankara'ya turist getirmek istiyoruz. Akılda kalıcı bir isim olsun istedik.





