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THY bilet fiyatlarını sabitledi! 13 Şubat’a kadar sürecek: 4 ilden uçuşlar 100 TL

07.02.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ’dan İstanbul’a yapılan uçuşların bilet fiyatlarını 100 TL olarak sabitledi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz” bilgisini paylaştı. Uygulama 13 Şubat’a kadar sürecek.

THY bilet fiyatlarını sabitledi! 13 Şubat’a kadar sürecek: 4 ilden uçuşlar 100 TL

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurdu.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

13 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."


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