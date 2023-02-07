Depremde ikinci gün! Bu görüntü İstanbul'dan: Gönüllüler akın etti…

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerinin ikinci gününde depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede 73 uçak ile 12 bin 752 personel çalışmalarına devam ederken başta İstanbul olmak üzee çeşitli şehirlerden gönüllü ekipler de deprem bölgesine hareket etti.

İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yüzlerce yardım gönüllüsü başta Adana, Hatay, Kahramanmaraş olmak üzere Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır'a gitmek için birbiriyle yarıştı. Gönüllüler terminalde uzun kuyruklar oluştururken gidiş önceliği sağlık ekiplerine verildi.

12 BİN 752 PERSONEL SEVK EDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.



