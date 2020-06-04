THY, bugünkü iç hat seferleriyle 25 binden fazla yolcu taşıyacak

Ekşi, bu seferlerin kademeli olarak artırmak zorunda olduklarını, insanların bir anda terminallere yığılmaması için adımlar attıklarını belirtti. İstanbul Havalimanı'nda hatırı sayılır bir yoğunluk yaşandığını, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunun gözlendiğini kaydeden Ekşi, salgınla mücadelede hedeflenen noktaya gelindiği takdirde seferlerin iki hafta sonra yüzde 100 açılabileceğini bildirdi.

İki aydan bu yana havacılığın ve uçuşların durma noktasında geldiğini, 1 Haziran'dan itibaren iç hatlarda 5 ilde ön deneme seferlerine başladıklarını anımsatan Ekşi, "Bugün itibariyle seferlerimizin yüzde 30'unu açmış durumdayız. Bugün, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara olmak üzere yaklaşık 250'ye yakın sefer yapıyoruz, 25 binin üzerinde de yolcu taşıyacağız. Doluluk oranları da yüzde 80 civarında oldukça iyi durumda." diye konuştu.

'İZİNLERİ BEKLİYORUZ'

THY Genel Müdürü Ekşi, basın mensuplarının dış hatlarla ilgilisi sorusuna şöyle cevap verdi:

"Türkiye'den yurt dışına yapılacak seferlerde iki tane otorite izin vermesi lazım. Birincisi, Türkiye'nin 'evet uçuşlar başlayabilir' demesi lazım. İki, bu yetmiyor, siz hangi ülkeye uçacaksanız, o ülkenin size izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla iki izin bir araya gelince uçuş olabiliyor. Biz, bu izinleri ne zaman olacağını biliyor muyuz? Evet, Türkiye'den yurt dışına olan izinlerin inşallah çok kısa zamanda çıkacağına inanıyoruz. İç hatlarımız açıldı. Bizim ümidimiz çok kısa sürede Türkiye'den, Türk devletinin de Sağlık Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın da dış hatlara izin vereceğini bekliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Çünkü koronavirüs mücadelesi tüm dünya ile bizde de günlük olarak izleniyor. Nereye gidiyor, buna bakılıyor. Dolayısıyla yarın yapalım, öyle kolay ve mümkün değil. Allah korusun ikinci dalga diye tabir ettiğimiz çok daha sıkıntılı bir süreci görebiliriz."

Her ülke ile tek tek görüşüldüğünü ifade eden Ekşi, vatandaşların sabırlı olmasını ve durumu anlayışla karşılamasını istedi. Ekşi, THY'nin her yere uçmaktan sevinç duyacağını dile getirerek, "İzinleri bekliyoruz, bu izinlerin ne zaman çıkacağını da işin doğrusu çok bilmiyoruz." dedi.

Ekşi, dış hatlarda da kademeli olarak seferlerin başlayacağına dikkati çekerek, "Mesela Çin diyor ki, bana geleceksen haftada bir kere gelebilirsin' diyor. Her ülkeden bir sefer yapılabilir, diyor. Dolayısıyla seferlerin açılması demek, bütün, her şeyiyle açılması anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

