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THY'de 2 bin 500 kişi işten çıkarıldı mı? İddialar sonrası açıklama geldi

02.07.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle birlikte THY'de 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildiği iddia edildi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den ise iddialar sonrası açıklama geldi.

THY'de 2 bin 500 kişi işten çıkarıldı mı? İddialar sonrası açıklama geldi

Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

"24 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ SONLANDI"

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

THY

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