FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

THY'de bilet kampanyası var mı? THY yurt dışı uçak bileti indirim var mı? THY uçak bileti ne kadar?

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa ve Balkanlar'daki bazı kentlere avantajlı fiyatlarla gidiş-dönüş uçuş kampanyası düzenledi. Söz konusu kampanyanın ne zaman başlayacağı ve uçak biletlerinin fiyatları belli oldu. İşte bazı kentlere yapılacak indirimli uçuşların bilet fiyatları...

THY'de bilet kampanyası var mı? THY yurt dışı uçak bileti indirim var mı? THY uçak bileti ne kadar?

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor. Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026'da Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY'DEN İNDİRİMLİ UÇUŞ KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, 12 Ocak-30 Nisan 2026'da ise Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan bilet fiyatları geçerli olacak.

THY de bilet kampanyası var mı? THY yurt dışı uçak bileti indirim var mı? THY uçak bileti ne kadar? 1

Yolcular, 12 Ocak-18 Mart 2026'da da Priştine’ye 109, Üsküp’e 119, Saraybosna’ya 129, Tivat’a 139, Podgorica’ya 159, Zagreb, Ljubljana’ya 169 ve Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Çiftçinin ekim ayı enflasyonu belli olduTÜİK açıkladı! Çiftçinin ekim ayı enflasyonu belli oldu
'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı 'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı

Anahtar Kelimeler:
uçak bileti bilet thy THY indirimli bilet fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.