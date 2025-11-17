THY'de bilet kampanyası var mı? THY yurt dışı uçak bileti indirim var mı? THY uçak bileti ne kadar?

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 25 Kasım'a kadar bilet satın alması gerekiyor. Yolcular, bu biletlerle 12 Ocak-5 Haziran 2026'da Sofya ve Varna’ya 119, Kişinev, Bükreş, Cluj, Köstence ve Prag’a 139, Budapeşte’ye 159, Varşova, Krakow, Tallin, Riga ve Vilnius’a 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY'DEN İNDİRİMLİ UÇUŞ KAMPANYASI

Kampanya kapsamında, 12 Ocak-30 Nisan 2026'da ise Tiflis’e 119, Batum’a 129, Bakü’ye 159 dolardan başlayan bilet fiyatları geçerli olacak.

Yolcular, 12 Ocak-18 Mart 2026'da da Priştine’ye 109, Üsküp’e 119, Saraybosna’ya 129, Tivat’a 139, Podgorica’ya 159, Zagreb, Ljubljana’ya 169 ve Belgrad’a 179 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek

Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır