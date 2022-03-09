FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY'de kar alarmı: 205 sefer iptal edildi

THY'de kar alarmı: 205 sefer iptal edildi

09.03.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da 10 Mart’ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

THY'de kar alarmı: 205 sefer iptal edildi

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Uzman isim uyardı! İstanbul'da kar yağışı başladıUzman isim uyardı! İstanbul'da kar yağışı başladı

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolarda son rakamlar!Dolarda son rakamlar!
Benzin ve motorine zam geldiBenzin ve motorine zam geldi
'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı'Dost olmayan ülkeler listesi' onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

Altın ve petrol fiyatı rekora yöneldi!

'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!

'Ayçiçek yağı yok' dediler: Bakın nereden çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Arabanızın içi tuvaletten daha pis! Dışkı bile çıktı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.