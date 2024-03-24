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THY'den 10 yıl sonra ilk sefer: Haftada 3 kez düzenlenecek!

24.03.2024 09:24
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı. Libya'ya haftada 3 sefer düzenlenecek.

THY'den 10 yıl sonra ilk sefer: Haftada 3 kez düzenlenecek!

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yollarının (THY) 10 yıl aradan sonra gelecek hafta ülkesine seferlere başlayacağını açıkladı. Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Libya sefer thy
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