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THY'den 29 Ekim'e özel uçak bileti... Binlerce koltuk indirime girdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 11:13
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Türk Haya Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak 14 Şubat 2025-26 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatleri kapsayan kampanya başlattığını duyurdu. THY'nin duyurusuna göre, yurt için seyahatlerde yüzlerce koltuk indirimli olacak. Ayrıntılar haberimizde...

THY'den 29 Ekim'e özel uçak bileti... Binlerce koltuk indirime girdi

Türk Haya Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramın'na özel olarak bir kampnaya başlattı. THY, Kampanya kapsamında yurt içi biletlerini 29-30 Ekim 2024 tarihlerinde alanlar, 14 Şubat-26 Mart 2025 arasında 849 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanına sahip olacak.

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Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatları için 1.229 TL, PrimeFly pakette 1.299 TL, bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.179 TL, PrimeFly pakette ise 1.239 TL oldu.

Kampanya kapsamında satışa çıkarılan koltuk sayısı ise 78.500 adet olarak belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı uçak bileti türk hava yolları
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