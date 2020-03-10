FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak.

Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek.

Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları, bilet, ücret,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Türkiye’den ABD’ye seyahat eden kadında koronavirüs çıktı

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Muavin ve ikramlar geri döndü!

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

En çok onlar tercih edildi

En çok onlar tercih edildi

12 yıldır böylesi görülmedi!

12 yıldır böylesi görülmedi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?

Türkiye’de perakendeciler Coronavirus için ne yapmalı?

Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı

Koronavirüs salgını Türk makine sektörüne talebi artırdı

İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya

İhracatta 8 sektörün en büyük talibi Almanya

Dünya borsalarında 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası

12 yıldır böylesi görülmedi!

DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon

DenizBank'tan emeklilere 1000 liraya varan promosyon

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.