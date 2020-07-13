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THY'den yeni uygulama! İade edilen biletler yüzde 15 değerleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iade edilecek biletlerin yüzde 15 daha değerleneceği sisteme ilişkin açıklama yaptı.

THY'den yeni uygulama! İade edilen biletler yüzde 15 değerleniyor

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların gerçekleşmediği döneme ilişkin bilet iadelerine yönelik Türk Hava Yolları (THY) yeni bir uygulama getirdi. İade edilen biletler seyahat çekine dönüşüyor ve yüzde 15 değerleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz? Seyahat Çeki ile bu mümkün. Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız." dedi.

Ekşi'nin tweeti şöyle:


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