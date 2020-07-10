THY Genel Müdürü duyurdu! 18 yaş altı için uygulanan zorunluluk kaldırıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı gençler için getirilen veli/vasi ile seyahat etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz." dedi.
18 yaş altı #gençler!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020
Bugün güzel haber sizin için.
Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Ver elini memleket!
Ver elini tatil!
Ama lütfen ???? maskeniz ile beraber seyahat ediniz. ????
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