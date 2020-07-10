THY Genel Müdürü duyurdu! 18 yaş altı için uygulanan zorunluluk kaldırıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı gençler için getirilen veli/vasi ile seyahat etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz." dedi.

18 yaş altı #gençler!



Bugün güzel haber sizin için.



Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.



Ver elini memleket!

Ver elini tatil!



Ama lütfen ???? maskeniz ile beraber seyahat ediniz. ???? — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020



