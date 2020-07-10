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THY Genel Müdürü duyurdu! 18 yaş altı için uygulanan zorunluluk kaldırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.07.2020 10:45 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 yaş altı gençler için velileriyle seyahat etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

THY Genel Müdürü duyurdu! 18 yaş altı için uygulanan zorunluluk kaldırıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı gençler için getirilen veli/vasi ile seyahat etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz." dedi.


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