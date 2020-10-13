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THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.10.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."

KAYNAK:AA

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