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THY: İç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2020 17:55 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yurt içi seyahatlerinin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurdu.

THY: İç hat bilet satışına kısa bir süre ara verildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sayısı azaltılan iç hatlardaki bilet satışları hakkında duyuru yaptı.

Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz, yurt içi seyahatlerin Valilik izni ile gerçekleştirilebilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarımıza kısa süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, THY'den bugün yapılan açıklamada, 29 Mart'tan itibaren iç hatlarda, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, İzmir ve Van seferlerinin icra edileceği bildirilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
THY, İÇ HAT, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geç kaldınız geçç rabbim sen bu ehliyetsizlere rağmen koru bizi hastalarımıza acil şifalar ver
otobüsü durduruyor uçağı niye çalıştırıyonuz ya hep ya hiçbiri çalışmasın
KDV %1 bilet satışı yok iyiymiş
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