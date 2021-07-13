Pandemi darbesi! Yolcu sayısında yüzde 45 düşüş

THY, Haziran 2021'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle paylaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 68.3

Yapılan açıklamada, Haziran 2019'da 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, yılın aynı döneminde 3,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı da yüzde 68.3 oldu.

Ocak-haziran 2019 döneminde 35,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 14,6 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre ise 17,7 puanlık düşüş ile yüzde 62,4 olarak gerçekleşti.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ

Ocak-haziran 2019 döneminde 717 bin 321 ton kargo-posta taşınırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 26,9'luk artışla 910 bin 147 ton taşıma yapıldı.

Haziran sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı ise 372 olarak açıklandı.



