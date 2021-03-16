THY'nin ardından Pegasus'ta da bilanço kötüye gidiyor!

Pegasus Hava Taşımacılığı, şubat ayında yolcu sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 düşüşle 1,06 milyona gerilediğini KAP'da duyurdu.

PEGASUS ZARARDA

Pegasus'un Şubat ayında yolcu sayısı yıllık yüzde 55 azalarak 1,06 milyon oldu. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 78,0 ile geçen yıl aynı ayın 9,5 puan altında gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında ise yolcu sayısı yüzde 57 düşüşle 2,11 milyon olurken, doluluk oranı 12,4 puan düşüşle yüzde 76,3 olarak açıklandı.

Pazartesi günü Şubat trafik sonuçlarını açıklayan THY'nin ise aynı dönemde yolcu sayısındaki düşüş yüzde 62 olarak kaydedildi.



