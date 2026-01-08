THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı! Bakan Uraloğlu: 'İddialı bir başlangıç yapıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, yeni bir yıla, Türkiye’nin gökyüzündeki bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın dev yatırımlarıyla güçlü bir başlangıç yapmaktan duyduğu mutluluk ve gururu dile getirdi.

2026 YILINA İDDİALI BAŞLANGIÇ

2025 yılını, Anadolu yakasının incisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nında Terminal 1 Renovasyon Projesi’nin 1. Faz açılışıyla kapattıklarını hatırlatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2026 yılına ise İstanbul Havalimanı’nda; Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi, ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST’in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temelini atarak; gökyüzüne damga vuran bir atılımla, havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açarak, bayrak taşıyıcımızın kanatlarını daha da güçlendirerek kararlı ve iddialı bir başlangıç yapıyoruz. Çünkü biz, her yeni yılı havacılığın bayrağını daha yükseğe taşımakla başlamayı gelenek haline getirdik.”

Uraloğlu ayrıca, 4 Ocak’ta 2 bin 177 transit uçuşla 31 Ağustos 2025’te kaydedilen 1.906 uçuşluk önceki rekoru geride bırakarak ve tüm zamanların rekorunu kırarak 2026’ya başladıklarını vurguladı. Uraloğlu, “Bu başarıların mimarı olan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne, Sivil Havacılk Genel Müdürlüğüne, İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi’ne, hava trafik kontrolörlerimize ve elbette rekoru mümkün kılan başta THY olmak üzere tüm havayolu taşıyıcılarına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu rekorların yalnızca rakam değil; Türkiye’nin havacılıkta küresel bir dev olma yolundaki kararlı adımlarının, altyapı gücünün ve ortak vizyonun en güzel kanıtı olduğunu söyleyen Uraloğlu, temelini atacakları 8 dev projenin de bu yükselişin yeni mihenk taşları olacağını vurguladı.

Uraloğlu, söz konusu yatırımların yalnızca tesisler değil; Türkiye’nin küresel havacılık liderliğindeki kararlı yükselişinin, ekonomiye kattığı ivmenin ve geleceğe uzanan vizyonun somut simgeleri olduğunu da dile getirdi.



YOLCU REKORU KIRILDI

Türkiye’nin eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu avantajı doğru okuyarak da ulaşım stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz. Ülkemiz, coğrafi konumunun verdiği eşsiz avantajla havacılıkta dünya arenasındaki yerini her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki son 24 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye’yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik.” şeklinde konuştu.

2002’de 26 olan aktif havalimanı sayısını 58’e çıkararak her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtıklarını söyleyen Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Yapım çalışmaları devam eden Yozgat Havalimanı ve Bayburt–Gümüşhane Bölgesel havalimanı ile bu sayıyı 60’a çıkaracağız. Yine, sizlerle birlikte hayata geçirdiğimiz başarılarımızla; 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 247 milyon 163 bine çıkardık. Bu sayı ayrıca cumhuriyet tarihimizin de yeni rekoru olarak kayıtlara geçti.”

Uraloğlu, 2025 yılında uçak trafiğinde de toplam 2 milyon 507 bin 399’a ulaştıklarını belirterek üst geçişler dâhil uçak trafiğinin de 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdiğini kaydetti. Uraloğlu, Türkiye’yi havacılık alanında uluslararası bir merkeze dönüştüren İstanbul Havalimanı'nda da 2025 yılında iç hatlarda 123 bin 860, dış hatlarda 425 bin 459 olmak üzere toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getirdi.

Uraloğlu, “Bu geçen yıla göre %6 artış demek. İç hatlarda 17 milyon 730 bin, dış hatlarda 66 milyon 727 bin olmak üzere 84 milyon 457 bin yolcuya hizmet sunduk. Toplam yolcu trafiğinde de geçen yıla göre yüzde 5 artış gerçekleşti.” diye konuştu.

2025 yılı içerisinde İstanbul Havalimanı’nda üçlü bağımsız pist operasyonunu 17 Nisan’da devreye alarak Avrupa’da bir ilki de gerçekleştirdiklerini söyleyen Uraloğlu, “Bu uygulamayı ABD’nin ardından hayata geçiren tek ülke olarak tarihe geçtik. İstanbul Havalimanımızda aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapmasıyla daha verimli ve dinamik kapasite yönetimi ile olası gecikmeleri ortadan kaldırdık. İstanbul Havalimanımızla birlikte Türk Hava Yolları da dünyanın 1 numaralı havayolu olma yolunda emin adımlarla başarılarını sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK!

Bugün temelini atacakları 8 projenin de Türk Hava Yolları’nın muhteşem yükselişini taçlandıracak, dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlar olduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rolls-Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY’ye yıllık 1,5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurtdışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. Tesis, yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek ve motor testleri dünya standartlarında yapılacaktır. 1 Ocak 2028 tarihinde ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik’in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır.”

2,5 MİLYAR DOLARI AŞAN EK GELİR

Uraloğlu, söz konusu proje kapsamında 900’ü aşkın nitelikli teknik personel olmak üzere toplam 1.000 kişilik yeni istihdam oluşacağını ve bu istihdamın, Türkiye’nin havacılık sektöründe yetişmiş insan gücünü artıracağını dile getirdi.

Uraloğlu, ayrıca Rolls-Royce’tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirlerin Türkiye’de yapılabileceğine dikkati çekerek “Bu da 22 yıl içinde 2,5 milyar doları aşan ek gelir getirecek. Yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile yapılacak bu yatırımın ülkemizin stratejik konumu ile gelişmekte olan motor pazarına yönelik sürdürülebilir bir merkez pozisyonuna ek olarak, THY’nin global ölçekte marka bilinirliğine katkı sağlayarak uluslararası seviyede de rekabet gücümüzü arttıracaktır.” dedi.



KARGO İŞLEME KAPASİTESİ ARTIYOR

Turkish Cargo’nun merkezi olan SmartIST’in; tek çatı altında Avrupa’daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olduğunu dile getiren Uraloğlu, “Turkish Cargo, 2024 yılında, IATA tarafından yayımlanan uluslararası hava kargo sıralamasına göre dünyanın en büyük 3. hava kargo taşıyıcısı konumuna yükselmişti. Bu istikrarlı yükseliş, 2025 yılında ‘Yılın Küresel Hava Kargo Taşıyıcısı’ ödülü ile de sektörel düzeyde tekrar teyit edildi.” açıklamasında bulundu.

SmartIST’in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacağına dikkati çeken Uraloğlu, “2,2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4,5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo’yu küresel liderliğe taşıyacaktır. Günlük 500 bin kişiye hizmet sunabilecek yeni kapasitesiyle Dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacak olan yeni ikram tesisimiz ise THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak.” dedi.

100 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Uraloğlu, ayrıca, yeni modern eğitim tesisleriyle havacılık sektörüne yeni yetkinlikler kazandırılacağını ve nitelikli iş gücünü artırılacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak. Bu projeler, sadece Türk Hava Yolları’nın değil, Türkiye ekonomisinin de kanatlarını daha da güçlendirecektir. Yüksek teknoloji, nitelikli istihdam, ihracat artışı ve küresel rekabet gücüyle ülkemize milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak. Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında 2026 yılında 26 bin kişiye yeni iş imkânı sunulacak ve havacılık ekosistemimiz büyümeye devam edecektir.”

Hitapların ardından, Florya Uçuş Eğitim Merkezi Genişleme Projesi’nin, İstanbul Veri Merkezinin, E- Ticaret HUB – Widect Tesisi’nin, İstanbul Havalimanı Ekip Terminali İlave Tesisi’nin, THY Teknik A.Ş. Uçak Bakım Hangarları’nın (A-B Hangarları), THY Teknik A.Ş. Geniş Gövde Motor Bakım Merkezi’nin, Kargo SmartIST Faz-2 Binası’nın ve Ana İkram Binası’nın temelleri atıldı.