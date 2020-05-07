THY'nin uçak bileti fiyatları koronavirüs sonrası nasıl değişecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında THY iç ve dış hat seferlerini durdurmuştu. Vatandaşlar ise virüs sonrası uçak bileti fiyatlarını ve uçuşların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.

Habertürk Gazetesi'nden Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı bu konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KESİN TARİH YOK

THY uçuşlarının ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir tarih belirlenmediğini vurgulayan İlkar Aycı, iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatlarda ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceğini söyledi.

BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatlarında bir miktar artış olacağını ifade eden Aycı, fiyatları belli bir dengede tutmaya çalışacaklarının da altını çizdi.

