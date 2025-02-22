THY'nin uçuşlarına kar engeli! 23 Şubat tarihli seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planan uçuşlarını iptal etti. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, "23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir" sözleri kullanıldı.

THY'nin yaptığı açıklamada şu cümleler kullanıldı:



“Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel uçuş durumu sayfamız üzerinden ulaşabilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz”

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır