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THY pilot arıyor! İşte aranan şartlar…

17.08.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi etkisinin yitirmesinden sonra yolcu talebinin artmasıyla havayolu şirketleri operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda TÜRK Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda deneyimli kaptan pilot ve 2'nci pilot istihdam edeceğini duyurdu.

THY pilot arıyor! İşte aranan şartlar…

Türk Hava Yolları (THY) salgın dönemi sonrası hızla artan yolcu talebine hazırlıklı olmak için hem uçak filosunu hem de pilot sayısını yükseltmek için bir çalışma başlattı. 2022 yılının ilk altı ayında uluslararası koltuk kapasitesinde üçüncü sıraya yükselen şirket yeni pilot alımı için yayınladığı ilanda, hem dar hem de geniş gövde uçaklarda görevlendirilmek üzere kaptan ve first officer alımı yapacaklarını duyurdu.
Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, Türk Hava Yolları’nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

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“AİLEMİZE YENİ ÜYELER KATIYORUZ”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz” dedi.

Havayolu şirketi hali hazırda filosunda 386 uçak bulunurken, 5 bin 525 pilot görev yapıyor.

İŞTE ARANAN NİTELİKLER (GENEL)

•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak
•01.01.1962 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir)
•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak
Teknik Nitelikler
•ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)
•B777/787 , A330/350 tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak
•Yukarıdaki tiplerden birinde geçerli tip yekisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen kabul edilen uçak tiplerinde geçerli tip yetkisine sahip olmak
•27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 6000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
•27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak
•THY bünyesinde bulunmayan uçak tiplerinde (Kabul edilen geniş gövde uçak tipi listesi)en az 1500 saat, THY bünyesinde bulunan (A330/350 – B777/787) uçak tiplerinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)


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