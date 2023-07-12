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THY resmen duyurdu: Personel maaşlarına yüzde 41’lik zam

12.07.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret, memur ve emekli zammı oranlarının tek tek açıklanmasının ardından şirketler de çalışanlarının maaşlarına artış yapmaya başladı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları (THY) personellerinin maaşlarında yüzde 41’lik bir iyileştirme yapacağı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat’tan geldi.

THY resmen duyurdu: Personel maaşlarına yüzde 41’lik zam

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, şirket çalışanlarının maaşına 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 41 zam yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye Sivil Havacılık (Hava-İş) Sendikası ile yapılan görüşmelerin sonunda karara varıldığını belirterek, "Değerli arkadaşlar, hem çalışma arkadaşlarıma hem de sendikamıza teşekkür ediyorum. Finansallarımızı bozmayacak şekilde 2023 yılı ikinci yarısı için farklı bir formülde uzlaşıldı. Buna göre yüzde 21 zam artışı artı ağustos ve ekim aylarında ilave birer maaş ikramiye yerine direkt maaşlara yüzde 41 oranında artış yapıldı. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

THY'nin iştirak şirketlerinde çalışan personele yapılacak maaş artışlarına da değinen Bolat, şu bilgileri paylaştı:

"THY Teknik AŞ çalışanlarımız için yarın yetkili sendika yöneticilerimizle bir araya gelecek ve finansallarımızı örselemeyecek alternatif iyileştirmeler neler olabilir konuşacağız. Diğer iştirak şirketlerimizde daha önce ilan ettiğimiz yüzde 34 zam artışı ve ağustos ve ekim aylarında ilave yarımşar maaş ikramiye formülünü de yüzde 34 zam ve ağustos ayında ilave bir maaş ikramiye olarak revize ettik. 83 bin ailemize hayırlı olmasını diliyorum."


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