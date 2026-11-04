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THY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti

Türk Hava Yollarının (THY) Orta Doğu'daki savaşın neden olduğu zorlu faaliyet ortamında, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettiği bildirildi.

THY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetlerindeki artışın ivmelendirdiği küresel enflasyonun, yılın üçüncü çeyreğinde havacılık sektörünün faaliyet ortamını zorlaştırmaya devam ettiği belirtildi.

THY'nin jet yakıtı maliyetinin yılın başından bu yana yüzde 118 arttığı kaydedilen açıklamada, yakıt hariç maliyetler üzerindeki enflasyon etkisinin de ilave baskı oluşturduğu ifade edildi.

Orta Doğu'da devam eden savaşın talep ve operasyonel faaliyet ortamındaki yansımaları nedeniyle şirketin, 2026 için hedeflediği yıllık yüzde 10'luk yolcu kapasitesi büyümesi beklentisini aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldığı belirtilen açıklamada, üçüncü çeyrekte yüzde 3,2 kapasite artışı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, THY'nin bu zorlu faaliyet ortamında esnek iş modeli, geniş uçuş ağı ve çevik kapasite yönetimi sayesinde olumsuz koşulların etkisini sınırlandırmaya gayret ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kapasitenin talep dinamiklerinin güçlü olduğu pazarlara yönlendirilmesi sayesinde şirketin, Avrupa'nın en fazla uçuş gerçekleştiren ağ taşıyıcısı konumunu koruduğu, üçüncü çeyrekte yolcu sayısını ve doluluk oranını artırdığı kaydedildi.

Başta Asya olmak üzere Avrupa ve Türkiye pazarlarından gelen güçlü talep sayesinde, temmuz-eylül döneminde yolcu doluluk oranının yıllık bazda 1,5 puan artarak yüzde 87,1'e yükseldiği aktarılan açıklamada, aynı dönemde yolcu sayısının yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona ulaştığı ifade edildi.

2026 yılının 3. çeyreğinde Orta Doğu’daki savaşın neden olduğu zorlu faaliyet ortamına işaret edilen açıklamada, "Türk Hava Yollarının 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde ettiği" bildirildi.

THY, üçüncü çeyrekte 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etti 1

KARGO GELİRLERİ YÜZDE 45.6 ARTTI

Açıklamada, yolcu ve kargo gelirlerindeki güçlü artışın, yükselen maliyetlerin finansal sonuçlar üzerindeki etkisini kısmen dengelediği ifade edildi.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirlerin yıllık bazda yüzde 19,3 artarak 8,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Turkish Cargo'nun güçlü altyapısı ve stratejik coğrafi konumunun katkısıyla taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 artırdığı belirtilen açıklamada, kargo gelirlerinin de yüzde 45,6 yükselerek 1,2 milyar doları aştığı bildirildi.

Açıklamada, bununla birlikte, jet yakıtı başta olmak üzere maliyetlerdeki belirgin yükselişin gelirlerdeki artışın üzerinde gerçekleşmesinin operasyonel karlılığı olumsuz etkilediği belirtildi.

THY'nin bu etkiyi sınırlamak amacıyla verimlilik artırıcı projelere odaklandığı, yatırım planlarını ise seçici bir şekilde gözden geçirdiği kaydedildi.

9 AYDA 4.6 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Açıklamada, alınan tedbirlerin katkısıyla yılın dokuz ayında faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi karın (FAVKÖK) 3,7 milyar dolar olarak kaydedildiği bildirildi.

Jet yakıtı fiyatlarındaki keskin yükseliş ve enflasyonist baskılar nedeniyle FAVKÖK marjının, geçen yılın aynı dönemine göre 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki toplam yatırım tutarının 4,6 milyar dolar olduğu, konsolide varlıklarının ise 52 milyar doları aştığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Orta Doğu'da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyrin, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli baskı oluşturduğunu belirtti.

Şeker, şirketin bu koşullarda değişen talep dinamiklerine uyum sağlamayı sürdürdüğünü kaydederek, "Bu ortamda ortaklığımız, operasyonel verimlilik ve maliyet disiplini odağını korurken zengin uçuş ağının sunduğu fırsatlardan yararlanarak değişen talep koşullarına uyum sağlamayı sürdürdü. Faaliyet ortamındaki zorlukların derinleştiği bir dönemde, 3. çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz, esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta." ifadelerini kullandı.

Sermaye tahsisinde mevcut konjonktüre uygun hareket ettiklerini belirten Şeker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve değer yaratma potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, güçlü bilançomuzun sağladığı imkanlarla markamıza ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürürken, APEX ve Skytrax tarafından layık görüldüğümüz ödüller bu alandaki çalışmalarımızın uluslararası düzeyde gördüğü takdirin de altını çizmekte. Operasyonel mükemmeliyet ve küresel bağlantılılığı güçlendirme misyonumuz doğrultusunda insanları ve kültürleri buluşturmaya ve havacılık sektörümüze sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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