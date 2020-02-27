Tıbbi maskede fiyat patlaması! Medikal ve eczanelerde bir maske 80 liraya satılıyor

İlk olarak Çin’de görülen ve birçok ülkeye hızla yayılan Koronavirüs tehlikesi maske gibi koruyucu ürünlerin de karaborsaya düşmesine neden oldu. İstanbul’da eczacılar ve medikaller maskelerin temin edilmesi konusunda sıkıntı yaşadıkları gözlendi. Vatandaşlar maske bulmakta zorlanırken, medikal ve eczaneciler fahiş fiyatlardan dolayı satmakta zorlanıyorlar.

Maskelerin çok yüksek fiyatlara satıldığını ifade eden medikal ürün satıcısı Ramazan Budak, "Koronovirüs'ün birçok ülkeye yayılmasıyla maske karaborsaya düştü. Piyasayla alakası olmayan kişiler dahi maske işine girdi. 5 liraya aldığımız 1 kutu maskeyi şuan 150 liraya alabiliyoruz. Maske eskiden medikal sektörünün sattığı üründü, şimdi ise ürünün kimin elinde olduğunu dahi bilemiyoruz." dedi.

"Maske satışlarını ranta çevirmek isteyenler var"

Maske satışlarını karaborsada ranta çevirmek isteyenler olduğunu belirten Eczacı Şafak Çoban ise "50’li pakette 2 katlı maskeyi 8 liraya alıyorduk, şuan güncel fiyatı 80 lira oldu, bu sebeple almamaya karar verdik. Maske teminatında ve fiyatında sıkıntılar yaşıyoruz. Hastalar dışında bize farklı sektördeki insanlar geliyor, maske almak istiyorlar. Çok miktarda maskeyi satın alıp karaborsa satış yapmak istiyorlar. Maske satışlarını ranta çevirmek isteyenler var." ifadelerini kullandı.