Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak'tan firmalara 'sahte ürünü bildirin' çağrısı

Uluslararası Zeytin Konseyi himayesinde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından düzenlenen Türkiye Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödülleri, İzmir'deki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, törendeki konuşmasında, zeytin türlerinin korunması, geliştirilmesi ve ticarileşmesi konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Zeytin ve zeytinyağının çok önemli bir ticari meta olduğuna işaret eden Uçarmak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektörün gelişmesi için iş birliği yaptıklarını kaydetti.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ KONUSU

Uçarmak, Türkiye'nin zeytin konusunda önünün açık olduğuna işaret ederek, sektördeki en önemli tehlikelerden birinin de taklit ve tağşiş olduğunu hatırlattı.

"Kaliteli bir ürünü bozma" ve "sahte ürün" satma şeklinde satışlara internette sıkça rastlandığına dikkati çeken Uçarmak, "Evinize sahte ürün gönderiliyor. Markaları taklit ediyor ya da sahte ürün satıyor. Benim talebim, bu konuda ciddi olan, emek veren firmalardan bilgi akışıdır. Firma, sahte ürünü işaret ediyorsa biz gereğini yaparız." diye konuştu.