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Ticaret Bakanı 2024 ihracat hedefini açıkladı: 377 milyar dolar

26.01.2024 11:30 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı için ihracat hedefinin 377 milyar dolar olduğunu duyurdu. Bolat, gümrük kapılarının dijitalleştirilmesi ve otomasyon süreçlerinin tamamlanarak modernize edilmesine yönelik de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanı 2024 ihracat hedefini açıkladı: 377 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Bu yıl, mal ve ihracat hedefi olarak 267 milyar dolar, hizmetler ihracat hedefi olarak 110 milyar dolar yani toplamda 377 milyar dolar bir hedef var” dedi. Bolat, "Bu yıl mal ve ihracat hedefi olarak 267 milyar dolar, hizmetler ihracat hedefi olarak 110 milyar dolar yani toplamda 377 milyar dolar bir hedef var. Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre de ihracatta da Allah’a şükür yıla iyi başladık. Geçen yıla kıyasla daha iyiyiz." açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ihracatının artırılması, Türkiye’nin ticari diplomasi alanında etkinliğinin güçlendirilmesi, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi, piyasa denetiminin etkinleştirilmesi ve fahiş fiyatla mücadele temaları ile ’Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması’ düzenlemişti. Yarışmaya 124 proje başvuruda bulundu. Başvurular her bir tema için oluşturulan Ön Değerlendirme Kurullarında değerlendirilerek, belirlenen 20 proje Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar başkanlığında İhracat, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, Gümrükler ve Personel Genel Müdürlerinden oluşan Seçici Kurul’a gönderildi. Seçici Kurul, projenin uygulanabilirlik düzeyi ve gerçekleştirilebilme potansiyeli, sağladığı zaman, kaynak ve işgücü tasarrufu, belirlenen alanlarla ilgili getirdiği yenilikçi yaklaşım, özgünlük ve fark ortaya koyma düzeyi kriterlerine göre ödül almaya hak kazanan projeleri belirledi. Ödüller, Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yerleşkesi’nde 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Ticaret Yüzyılı Proje Yarışması" ödül töreni ile sahiplerini buldu. Törende ayrıca Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 2024 temasına katkıda bulunan Ticaret Bakanlığı ve özel sektör temsilcileri arasından seçilen 17 gümrük personeline de DGÖ Liyakat Sertifikası takdim edildi.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRMIŞ BULUNUYORUZ"

Bakan Bolat, törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin Covid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji, gıda ve ticaret savaşları gibi sıkıntılarla karşılaşmasına rağmen yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve istikrar temelinde emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “2023 yılında dünya ekonomisinin durgunluk içinde geçmesine, dünya ticaretinin yüzde 5,5 gerileme kaydetmesine rağmen biz Türkiye olarak sizlerin yoğun çabaları ve ihracatçılarımızın büyük gayretleri ile 2022’ye kıyasla 2023’ü yüzde 0,64 oranında artışla 255 milyar 800 milyon dolarlık mal ihracatı ile kapatarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış bulunuyoruz” dedi.

İHRACAT HEDEFİ 377 MİLYAR DOLAR

Bolat, söz konusu başarıda yaklaşık 700 milyar doların üzerinde mal ve hizmet ihracat ve ithalatının geçtiği gümrük idarelerinin 7 gün 24 saat mesai yaparak çalışmasının ve tedarik zincirlerinin aksamamasının büyük rolü olduğunu aktararak, “Bu yıl mal ve ihracat hedefi olarak 267 milyar dolar, hizmetler ihracat hedefi olarak 110 milyar dolar yani toplamda 377 milyar dolar bir hedef var. Takip ettiğimiz günlük ve saatlik verilere göre de ihracatta da Allah’a şükür yıla iyi başladık. Geçen yıla kıyasla daha iyiyiz. İthalatta da yine ağustostan bu yana süregelen ithalatın bir yıl öncesinin aynı ayına göre artış hızının gerilemesi süreci ocak ayında da devam etmektedir. Böylece hem dış ticaret açığımızın azalma trendi hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi memnuniyet verici” diye konuştu.

Bakan Bolat, gümrük kapılarının dijitalleştirilmesi ve otomasyon süreçlerinin tamamlanarak modernize edilmesi çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmek için gümrüklerimizde de dijitalleşmeden faydalanmak, işlemleri kolaylaştırıp, mevzuatı basitleştirip, fiziki altyapıyı modernize etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede geçen yıl Edirne Pazarkule Gümrük Kapısı’nı çok modern ve otomasyonlu bir şekilde açtık. Aynı şekilde Ardahan’da Türközü Gümrük Kapısı’nın modernizasyonu tamamlanıp hizmete açıldı. Bu yıl da inşallah Ağrı Gürbulak ve Şanlıurfa Ceylanpınar gümrük kapılarımızın çok modern bir şekilde açılışını yapacağız. Diğer gümrük kapılarımızda da fiziki iyileştirmeler, bilgi iletişim ve otomasyon iyileştirmeleri devam edecek. 2002 yılında toplam 2 buçuk milyon adet beyanname kapsamında 106 milyar dolar ticaret gerçekleştiriliyordu. 2023’te yaklaşık 8 milyon adet beyanname kapsamında 575 milyar dolar değerinde işlem gerçekleştirilmiştir. Tüm bunlar gümrükleri belirli bir koordinasyon ve düzen içinde yöneten gümrük idarelerimizin görevlerini şevkle yürütürken, merkez ve taşradaki tüm mesai arkadaşlarımızın ve kurum dışındaki tüm paydaşlarımızın fedakarca çalışması sayesinde başarılmıştır.”

"YASA DIŞI VE KAÇAKÇILIK FAALİYETİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bakan Bolat, ülke genelinde diğer kamu otoriteleri ile iş birliği yaparak Türkiye’yi ekonomik yönden zarara uğratacak, ekonomik istikrarı bozacak her türlü yasa dışı ve kaçakçılık faaliyetiyle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerine vurgu yaparak, “Bu mücadelede gümrüklerimizin elektronik altyapısını devamlı suretle geliştiriyoruz. Ayrıca, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde 2023 yılı sonu itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerimiz tarafından yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde bin 302 adet araç, yaklaşık 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 1 milyon 886 bin adedi tıbbi ilaç olmak üzere toplam 2 milyon 335 bin tıbbi malzeme yakalaması gerçekleştirildi” diye konuştu.

Bolat, bugünkü program ile Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 2024 temasına katkıda bulunan Ticaret Bakanlığı ve özel sektör temsilcileri arasından seçilen 17 personelin DGÖ Liyakat Sertifikaları ile ödüllendirileceğini belirterek, “Bu ödüle hak kazanan 17 arkadaşımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

Söz konusu proje yarışması vesilesiyle Türkiye’nin hizmet gayesinde gönül birliğine ve hedef birliğine sahip çok sayıda çalışanın olduğunu anladığını belirten Bolat, “Kazanan adayları şahsım ve Ticaret Bakanlığımız adına canı gönülden kutluyorum. Ödül alsın ya da almasın tüm katılımcı arkadaşlarımıza gösterdikleri gayretler, çabalar, özgüven ve fikirleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ülkemizi ekonomik kalkınma yolunda daha ileriye taşıyacak çalışmalarda emeği geçen çok kıymetli mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, başarılarının devam etmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Bakan Bolat’ın konuşmasının ardından 17 personele DGÖ Sertifikası ve Türkiye Yüzyılı-Ticaret Yüzyılı Proje Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Program, Bakan Bolat’ın sertifika ve ödül sahipleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

(İHA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı İhracat dolar hedef ömer bolat
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