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Ticaret Bakanı Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi

29.02.2024 13:59
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te dış ticaretin ekonomik büyümeye olumlu katkı vermesini beklediklerini belirterek, "Dış ticaretin desteklediği ekonomik büyüme ile bir taraftan üretim artışının ve istihdamın sürdürülmesi sağlanırken diğer taraftan iç talebin enflasyon üzerindeki etkisi zayıflamaktadır." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, büyüme verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2023 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir büyümesini sürdürdüğüne işaret eden Bolat, 2023'te yüzde 4,5 ile Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin de üzerinde büyüme kaydedildiğini bildirdi.

Bolat, bu büyüme performansıyla Türkiye'nin 37 üyeli OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, geçen yıl Türkiye ekonomisinde ilk defa 1 trilyon dolar eşiğinin aşıldığını, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) tarihte ilk kez 1,1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını aktardı. Böylece kişi başına milli gelirin yüzde 23 artışla 13 bin 110 dolara yükseldiğini vurgulayan Bolat, 2023'te yatırımların büyümeye katkısının da artarak devam ettiğinin altını çizdi.

Bolat, ihracattaki artışın büyümeye sağladığı katkıya da değinerek, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci yarısından itibaren mal ve hizmet ihracatındaki artışların etkisiyle büyümenin talep bileşenleri daha dengeli bir yapıya dönmüş, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı olumlu gerçekleşmiştir. Büyümeye ilişkin veriler, üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz Hükümet Programı'nın olumlu sonuçlarını göstermektedir. 2024'te mal ve hizmet ihracatında sağlanacak artışlar ile mal ve hizmet ithalatında düşüşler neticesinde, dış ticaretin ekonomik büyümeye olumlu katkı vermesi beklenmektedir. Dış ticaretin desteklediği ekonomik büyüme ile bir taraftan üretim artışının ve istihdamın sürdürülmesi sağlanırken diğer taraftan iç talebin enflasyon üzerindeki etkisi zayıflamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızı artırma, rekabet gücümüzü yükseltme ve ülkemizi yatırımlar için cazibe merkezi haline getirme amacıyla çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz." (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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