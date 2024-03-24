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Ticaret Bakanı Bolat: Önemli krizler başarıyla atlatıldı

24.03.2024 15:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önemli krizleri başarıyla atlattığını söyledi. Bolat, "Ek bütçemizin 6'da birini deprem bölgesine harcadık" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat: Önemli krizler başarıyla atlatıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin önemli krizleri başarıyla atlattığını söyledi. Bolat, "Deprem felaketi yaşadık. Ek bütçemizin 6'da birini deprem bölgesine harcadık. Bu devam edecek. Bu sene 1 trilyon 100 milyar lira ayrıldı ama daha çok gerekirse ilave yapılacak" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, 'Çorlu İş Dünyası ile Buluşma' toplantısına katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ile oda üyelerinin karşıladığı Bakan Bolat, Türkiye'nin 2002'de milli gelirinin 230 milyar dolar olduğunu, geçen yıl ise 1 trilyon 118 milyar doları aştığını belirtti.

Bolat, "Milli gelirimiz 2002'den geçen yıla yaklaşık 4,5 kat arttığının delilidir. Yani bir Türkiye'ye 4,5 Türkiye ekonomisi daha eklenmiş demektir üretim anlamında. Bu kendiliğinden olmadı ki. Siyasi istikrarla oldu. Güçlü siyasi istikrar, güçlü ekonomi yönetimiyle oldu. Halkımız bunu görüyor. Gördüğü için de 17 tane seçim zaferi hediye etti. Allah'a şükür. Çalışan, üreten, halka hizmet eden ve halkımız daima baş tacı ediyor" dedi.

"İHRACAT 256 MİLYAR DOLAR"

Türkiye'nin ihracatının 256 milyar dolar olduğunu bunun yüzde 94'ünü de sanayi ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bolat, "Ürünlerimiz Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi ülkelere satılıyor. Türkiye, üretmeye, yatırım yapmaya, ihracat yapmaya, döviz kazanmaya devam ediyor. Bizim 2022'de 97 milyar dolar, 2023'te 69 milyar dolar bir enerji faturamız var.

"BUNDAN 20 SENE ÖNCE EVLERDE KLİMA YOKTU"

Sanayi büyüyor, ülke büyüyor, gelişiyor. Bundan 20 sene önce evlerde klima yoktu, iş yerlerinde klima yoktu. Artık her yerde klima var. Klima nasıl çalışır? Elektrikle çalışıyor. Bu elektriği nasıl üreteceğiz? Doğal gazla üretiyoruz, kömürle üretiyoruz, rüzgarla, güneşle, hidrolik suyla üretiyoruz, jeotermalle üretiyoruz. Bir ülkenin gelişmesinin en önemli göstergelerinden birisi de elektrik üretimidir. Bakın arkadaşlar elektrik yıllık üretimimiz 2002'de yaklaşık 90 milyar kw saatteyken, 330 milyar kw saate yükseldi 20 senede" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ KRİZLER BAŞARIYLA ATLATILDI"

Türkiye'nin önemli krizleri başarıyla atlattığını söyleyen Bolat, "Deprem felaketi yaşadık. Geçen ek bütçemizin 6'da birini deprem bölgesine harcadık. Bu devam edecek. Bu sene 1 trilyon 100 milyar lira ayrıldı ama daha çok gerekirse ilave yapılacak. Orada 13 milyon vatandaşımız yaşıyor. Onları açıkta bırakamayız. Orayı düzene imara kavuşturuyoruz. Bu rakam olmasaydı işçimize de çiftçimize de emeklimize de çok daha büyük imkanlar verebilecektik" dedi.

"TRAKYA AVRUPAYA AÇILAN KAPIMIZ"

Bakan Bolat, Trakya'nın, Türkiye'nin Avrupa'ya ve dünyaya açılan kapısı olduğunu ifade ederek, "4 tane gümrüğümüz Edirne'de, bir tanesi Kırklareli'de. Bu gümrüklerde Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'i geçmekte. Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'i Çorlu'dan geçiyor, Tekirdağ'dan geçiyor, Edirne'den geçiyor, Kırklareli'den geçiyor. Bu şehirlerimize büyük değer kazandırıyor. İş yapılıyor, ticaret, lojistik, Türkiye'nin lojistik sektörü değerli arkadaşlar, 100 milyar dolara ulaştı. Lojistikten kazandığımız döviz 40 milyar dolara ulaştı" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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