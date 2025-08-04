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Ticaret Bakanı Bolat'tan temmuz ayı enflasyon verileri ile ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşların alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme girileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat'tan temmuz ayı enflasyon verileri ile ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Enflasyon oranındaki düşüşün devam ettiğini ve fiyat istikrarı sürecinin güçlendiğini aktaran Bolat, 14 aydır gerileyen yıllık enflasyonun, temmuzda yüzde 33,52'ye gelerek, Kasım 2021'den sonraki en düşük seviyesine indiğini dile getirdi.

Bakan Bolat, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişimin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,06 olduğunu, yıllık enflasyonun da yüzde 33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini aktardı.

Enflasyonun, tepe noktası Mayıs 2024'teki yüzde 75,5'e kıyasla son 14 ayda 42 puan gerilediğine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Temmuzda ihracatımız yüzde 11 artışla ilk defa 25 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve dış ticaret açığında yüzde 12,1 gerileme sağlanmıştır. Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir."

"ALIM GÜCÜ BAKIMINDAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Bolat, iç ticarette de ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine bozmaya çalışanların üzerine gidilmeye devam edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte, dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim. Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon ömer bolat
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