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Ticaret Bakanı duyurdu! Vatandaşlara ücretsiz sanal ticaret eğitimleri başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz' dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara bir yenisini eklediklerini belirterek, "Sanal Ticaret Akademimizi bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Bu eğitim sistemimiz 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Vatandaşlarımızın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Sanal Ticaret Akademisinin tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni girişimciler ve yeni ihracatçılar kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakanlığın dijital uygulamalarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini ifade eden Pekcan, "Bakanlık olarak Türkiye'nin ticaret altyapısının geliştirilmesi, ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Sanal Ticaret Akademimizi bütün vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. " diye konuştu.

Söz konusu eğitimin ticaret erbabı ve ihracatçıların farklı konulardaki bilgilerini geliştirmelerine, ihracatlarını, performanslarını artırmalarına ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu eğitim sistemi 7/24 çalışma masanızda ya da mobil telefonunuzda her zaman hazır olacak. Bütün vatandaşlarımızın hizmetine açık ücretsiz bir eğitim vereceğiz. Akademide yer alacak derslerin içeriğini, kalitesini ve buraya erişimdeki kolaylığı göz önüne aldığınızda Sanal Ticaret Akademimiz gerek Türkiye'de gerek dünyada en önemli online eğitim portallarından birisi olma özelliğine sahip."

"İş bulma kolaylığı sağlayacak"

Pekcan, akademinin hem personel eğitimlerinin sağlanmasına yardımcı olacağına hem de bir fikri ya da ürünü olan vatandaşların şirketleşmesine ve ihracatçı hale gelmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Eğitimler öğrenciler ya da kendilerine ticaret hayatında yeni bir kariyer çizmek isteyen bütün vatandaşlar için iş bulma kolaylığı sağlayacak ya da kendi işlerini kurma yönünde onları cesaretlendirecek. Akademimizin konuları arasında girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret başlıkları bulunmaktadır. Bu eğitimlerden yararlananlara 3 ayrı sertifika vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, ders içeriklerinin hazırlanması, online altyapının kurulması, sınav süreçlerinin oluşturulması gibi her safhanın akademik titizlikte hazırlandığını dile getirdi.

"Sanal sınıf ve sanal seminer uygulamaları yapılacak"

Online eğitimlerin yanı sıra sanal sınıf uygulaması ve sanal seminerler de yapacaklarını ifade eden Pekcan, bu platformlarda canlı bağlantı ile eğitimden faydalanan vatandaşların Bakanlığın ve konunun diğer uzmanları, ticaret müşavirleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunabileceklerini anlattı.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisinin Türkiye'nin ticaret hayatının katma değerini artıracağına inandıklarını vurgulayarak, bu akademinin Bakanlığın dijital teknolojilere verdiği önemin bir çıktısı olduğunu söyledi.

Tanıtım programında, Sanal Ticaret Akademisindeki platformlar ve dersler hakkında bilgiler verildi ve uygulamalar sinevizyonda canlı olarak tanıtıldı. İhracatta devlet desteklerine ilişkin bir ders videosunun katılımcılara sunulduğu etkinlikte ayrıca eğitimi tamamlayan katılımcılara verilecek bir sertifikanın örneği de paylaşıldı.

Bakanlık olarak web tabanlı birçok uygulamayı kullanıma açtıklarına dikkati çeken Pekcan, hayata geçirdikleri uygulamalar hakkında da bilgi verdi.

Cep telefonundan ücretsiz eğitim

Tanıtımdaki sunumlara göre, Sanal Ticaret Akademisi ile "Nasıl İhracatçı Olunur?", "İhracatta Devlet Destekleri", "e-Ticaret" gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşların bir tık uzağında olacak.

Her yerden erişilebilen, mobil cihazlarla da uyumlu ve tamamen ücretsiz Sanal Ticaret Akademisi sayesinde, daha fazla girişimci şirketleşecek, daha fazla şirket ihracatçı hale gelecek.

Bakanlık, Sanal Ticaret Akademisi ile kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor.

3 sertifika programı var

Sanal Ticaret Akademisi kapsamında şu an için dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 sertifika programı bulunuyor. Her bir programın zorunlu ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutulacak ve başarılı olanlara sertifika verilecek.

Geliştirilen sanal sınıflar uygulamasıyla yeni eğitimler ve güncel konularla ilgili web seminerleri düzenlenebilecek. Katılımcılar, yerlerinden kalkmadan katıldıkları bir sınıf şeklinde Ticaret Bakanlığı uzmanları, ticaret müşavirleri ve diğer kişilerden bilgi alabilecekler, soru sorabilecekler ve eğitim dokümanlarını edinebilecekler.

KAYNAK:AA

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eğitim,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
MİLLET CAN ÇEKİŞİYOR SANAL TİCARET DİYOR , ADAM KENDİ ÜRETTİĞİNİ SATAMIYOR
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