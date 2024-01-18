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Ticaret Bakanı: Haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirlere devam edeceğiz

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı: Haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirlere devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalat verilerini açıkladı. Bolat, üreticileri ve ihracatçıları destekleyici etkin savunma politikası araçlarına devam edeceklerini bildirdi.

Bolat X hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılında ithalatımız 2022'ye kıyasla %1 oranında azalarak 361.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dış ticaret açığımızda 2022 yılına göre %3,2 gerilemiştir." ifadesini kullandı.

Bolat şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak haksız uygulamalara karşı aldığımız tedbirleri, üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı destekleyici etkin savunma politikası araçlarımızı ve bu doğrultuda güncellediğimiz ithalat rejimimizi 2024 yılında da aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz."

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