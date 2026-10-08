Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Haysiyetsizce iftira" dedi Murat Ağırel'den yeni soru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gazeteci Murat Ağırel arasında fon yatırımı üzerinden başlayan tartışma yeni açıklamalarla devam ediyor. Bakan Bolat'ın hakkındaki iddiaları reddetmesinin ardından Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi hem de Bakan'ın yatırımına ilişkin yeni sorular gündeme getirdi.

Bakan Bolat'ın açıklamasında kendisini "haysiyetsizce iftira" sözleriyle hedef aldığını belirten Ağırel, yayında kendisine atfedilen rakamları telaffuz etmediğini savundu.

Ağırel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben sizin hakkınızda '400 koydu, 800 aldı' şeklinde bir rakam telaffuz etmedim. Yayın arkadaşımın rakama ilişkin sorusuna bilmediğimi söyledim. Konuşulanların iddia olduğunu da açıkça belirttim."

Bolat'ın kendisine söylemediği sözler üzerinden suçlama yönelttiğini ileri süren Ağırel, özür beklediğini belirterek, "Ben söylediğim sözün sorumluluğunu taşırım. Söylemediğim sözün hesabını bana yükleyemezsiniz" dedi.

37,8 MİLYON TL'LİK YATIRIM TARTIŞMASI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamasında 26 Şubat 2024 tarihinde 37,8 milyon TL'lik aile tasarrufunu Hedef Yatırım Portföy bünyesinde değerlendirdiğini belirtmişti.

Paranın halen aynı hesapta bulunduğunu, hesabın kapatılmadığını ve söz konusu tasarruf üzerinde hisse alım satımı yapılmadığını ifade eden Bolat'ın bu açıklamasına karşılık Ağırel, yatırımın hangi finansal araçta tutulduğunun netleştirilmesini istedi.

Ağırel, "SUKUK hesabı diye tanımladığınız yatırımın tam adı ve kodu nedir? Doğrudan kira sertifikası mı aldınız, kira sertifikalarına yatırım yapan bir fonun katılma payını mı?" sorularını yöneltti.

"O FONUN YÜZDE 88,30'U HİSSE SENEDİYDİ"

Ağırel'in açıklamasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HKH) hakkındaki iddiaları oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine atıfta bulunan Ağırel, HKH'nin kira sertifikası fonu olmadığını savundu.

Ağırel'in paylaştığı bilgilere göre fonun ISIN kodu TRYHDFP00334, halka arz tarihi ise 19 Temmuz 2022.

Fonun yatırım stratejisi gereği toplam değerinin en az yüzde 80'inin Borsa İstanbul'da işlem gören katılım esaslı şirketlerin paylarında tutulduğunu belirten Ağırel, Şubat 2024 dönemine ilişkin şu verileri paylaştı:

• Hisse senedi oranı: Yüzde 88,30

• Kira sertifikaları oranı: Yüzde 0,00

Ağırel, bu veriler üzerinden Bolat'ın tarif ettiği sukuk yatırımı ile HKH fonunun aynı finansal ürün olmadığını ileri sürdü.

"BU FON O TARİHTE HENÜZ HALKA ARZ EDİLMEMİŞTİ"

Ağırel, açıklamasında Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu'nu (HPH) da gündeme getirdi.

Bu fonun katılım esaslı finansal araçlara ve kira sertifikalarına yatırım yaptığını belirten Ağırel, halka arz tarihine dikkat çekti.

Ağırel'in aktardığı KAP bilgilerine göre HPH'nin halka arz tarihi 2 Temmuz 2024. Bakan Bolat'ın açıkladığı yatırım tarihi ise 26 Şubat 2024.

İki tarih arasındaki farklılığı vurgulayan Ağırel, "Dolayısıyla 26 Şubat 2024'teki 37,8 milyon TL yatırım HPH olamaz" ifadelerini kullandı.

Ağırel, Bakan Bolat'a yatırımın bugünkü değerini ve hesap hareketlerini de sordu.

"Hesabın açık olmasıyla, hesaptan hiç para çekilmemiş olması farklı bilgilerdir" diyen Ağırel, yatırım tarihinden bugüne anapara çekimi, kısmi satış veya getiri ödemesi yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Ağırel ayrıca kişisel bilgiler kapatılarak işlem belgelerinin ve yatırım dökümünün kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

Ağırel'in gündeme getirdiği fon bilgileri ve tarihler, Bolat'ın hangi ürüne yatırım yaptığının açıklığa kavuşturulması gerektiği yönündeki sorularına dayanıyor. Söz konusu karşılaştırmalar, tek başına Bakan'ın beyanının gerçeğe aykırı olduğunu veya herhangi bir usulsüzlük yapıldığını ortaya koymuyor.

BAKAN BOLAT'IN SÖZ KONUSU İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI