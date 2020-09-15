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Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Dış ticaret açığımızın yüzde 40’ını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenme ile beraber altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticaretler açısından daha makul bir trende girmesini ve dengelenmesini öngörüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan’dan 'altın' mesajı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Mücevher İhracatının Liderleri Ödül Töreni"ne videokonferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak, ihracatçılar, sektör ve iş dünyası ile her zaman istişare halinde çalışmaya önem verdiklerini söyledi. Mücevher ihracatçılarının, ihracat içinde yadsınamaz bir etkisi bulunduğunu belirten Pekcan, 2020’de korona virüs nedeniyle çok etkilenmiş olmasına rağmen, bundan sonra da mücevher ihracatçılarının daha etkin rol oynayacağına inandıklarını dile getirdi. Dünya ekonomisinin çok zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Pekcan, "Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’na göre, korona virüs pandemi süreci İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren görülen en yüksek ekonomik gerilemeyle karşı karşıyayız. Bu bütün ticareti etkilediği gibi altın hariç emtia fiyatlarını da etkiledi. Emtia fiyatları ilk 7 ayda yüzde 20 civarında geriledi. Nisan ayı itibariyle petrolün 20 doların altına düştüğünü de gördük. En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’ndeki ikinci çeyrekteki ekonomik daralma yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. IMF, bu sene küresel büyümenin yüzde 4.9 küçüleceğini ön görüyor. Dünya Ticaret Örgütü de küresel ticaretin iyimser tahminle 12.9, kötümser tahminle 31.9 daralmasını öngörüyor" diye konuştu.

'POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Türkiye’nin en önemli ticaret pazarlarında büyük sıkıntıların söz konusu olduğunu anlatan Pekcan, "Tüm bunlara rağmen korona virüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin sürdüğü böyle bir zor dönemde Türkiye olarak pek çok ülkeye kıyasla daha iyi durumda olmaya ve pozitif ayrışmaya devam ediyoruz. Bu yıl sonu itibariyle özellikle 2021 yılında dış pazarlarımızdaki koşulların daha iyiye gitmesiyle en etkin ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

'MÜCEVHER İHRACATIMIZDA YÜZDE 43'LÜK ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ SÖZ KONUSU'

Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mücevher sektörüne baktığımızda, külçe altın hariç olmak üzere mücevherat ihracatımız geçtiğimiz sene 2019’da yüzde 16 artış göstermiştir. Bu çerçevede Türkiye, mücevher sektöründe dünya sektöründeki önemli aktörlerden birisi olmaya devam etmektedir. Özellikle küresel mücevher ihracatçıları arasında Türkiye mücevher ihracatçılarının yüzde 5 gibi bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu, çok önemli bir rakam. Diğer taraftan ilk 8 ayda altın hariç mücevher ihracatımızda yüzde 43’lük önemli bir kaybımız söz konusu. Başlıca pazarlarımız olan Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong gibi ülkelere ihracat kayıplarımız yüzde 40’ın üzerine çıkmış durumda. Umuyoruz gelecek dönemde bu kaybı hızlı şekilde sektörümüz çok daha fazla yaralanmadan telafi edeceğimiz yönünde."

'İLK 8 AYDA ALTIN İTHALATIMIZDA YÜZDE 153 ARTIŞ VAR'

Öte yandan, 2020 yılı ilk 8 ayında altın ithalatında çok büyük bir artış yaşandığını vurgulayan Pekcan, "İlk 8 ayda altın ithalatımızda yüzde 153 artış var. 15.1 milyar dolarlık altın ithalatımız var. Dış ticaret açığımızın yüzde 40’ını altın ithalatımız gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel emtia ve finansal piyasalardaki dengelenme ile beraber altın ticaretimizin de ülkemiz dış ticaretler açısından daha makul bir trende girmesini ve dengelenmesini ön görüyoruz" dedi.

KAYNAK:İHA

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