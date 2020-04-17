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Ticaret Bakanı Pekcan'dan ihracat açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:30 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ocak-şubat döneminde (ihracatta) artış yüzde 4’ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan ihracat açıklaması

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan, ihracat,

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