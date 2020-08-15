FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanı Pekcan'dan ikinci el araç ticareti yapanlara uyarı

Ticaret Bakanı Pekcan'dan ikinci el araç ticareti yapanlara uyarı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin düzenleme yapıldığını belirterek, "İkinci el taşıt ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan ikinci el araç ticareti yapanlara uyarı

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi.

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek. Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz."

"YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE BÜRORASİ AZALTILDI"

Düzenlemeyle yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, "Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından 2 ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak." ifadesini kullandı.

Pekcan, daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için yenileme başvurusu yapılması gerekmediğini, Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi.

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini vurgulayan Pekcan, bu sayede hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını kaydetti.

"İLANLARDA TÜKETİCİLERİ YANILTICI BİLGİ VE BELGELERE YER VERİLMEYECEK"

Pekcan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan yapan işletmelerin, tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacağına dikkati çekerek şu bilgileri verdi:
"İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Diğer taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak, ilanlara ilişkin talep ve şikayetleri etkin şekilde sonuçlandıracak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığa iletecek. Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edilecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek. Yapılan düzenlemeler sayesinde yetkisiz verilen ve aldatıcı niteliği bulunan ilanların sebep olduğu haksız rekabet ve tüketici mağduriyetleri önlenirken, yetki belgesiz ticari faaliyetler de Bakanlıkça takip edilerek cezalandırılabilecek."

Ekspertiz raporunun satıştan önceki 3 gün içinde alınması gerekeceğini ifade eden Pekcan, raporun bu süre içinde alınmaması durumunda, "rapor alınmamış gibi" işlem göreceğini vurguladı.

"GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİYLE DOLANDIRICILIK RİSKİ BERTARAF EDİLECEK"

Pekcan, ikinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde "Güvenli Ödeme Sistemi"nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak. Ayrıca, tüm taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapıyla zaman, iş gücü ve maliyet avantajı yaratılacak, aynı zamanda işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021'e kadar süre verildiğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'teki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021'e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemi'ne aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Milyonlar bitti sanıyor ama başvurular hala devam ediyor!Milyonlar bitti sanıyor ama başvurular hala devam ediyor!
Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?Taşıt kredisi faizleri düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
41 yıllık Türk devi satılıyor
41 yıllık Türk devi satılıyor
Ticaret Bakanı Pekcan'dan ikinci el araç ticareti yapanlara uyarı
Ticaret Bakanı Pekcan'dan ikinci el araç ticareti yapanlara uyarı
Erdoğan'dan dolar açıklaması
Erdoğan'dan dolar açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Altın fiyatları düşer mi?
Altın fiyatları düşer mi?
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Pandemi destek başvuruları devam ediyor mu? Pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Milyonlar bitti sanıyor ama başvurular hala devam ediyor!
Altın fiyatları düşecek mi? Uzmanından altın yorumu! Altın alınır mı, al-sat yapılır mı?
Ünlü uzmandan altın yorumu!
Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası haftayı nasıl kapattı?
Altın haftayı yükselişle kapattı!
Yıl sonu dolar ne kadar olur? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!
Yıl sonu dolar ne kadar olur? İşte Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini!
Rekabet Kurulu izin verdi! 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor
41 yıllık Türk devi satılıyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.