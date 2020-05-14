FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır

Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz" dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan: Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor! İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!
Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...Müjde! Bu tarihten önce girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte şartlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisselerine ilişkin yeni adım!

18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri açık mı?

18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri açık mı?

Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik!

Yolcu otobüsü bilet fiyatlarında değişiklik!

Araç sahipleri dikkat! Çiftte indirim

Araç sahipleri dikkat! Çiftte indirim

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Bakan Pekcan duyurdu! Bez maskelerle ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor?

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Devletten elektrik faturasına 80 TL destek! İşte şartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

Devlet vatandaşlara bayram harçlığı verecek mi?

Ev hanımlarına müjde! Bu 2 yöntemle emekli maaşına kavuşabilirsiniz...

Bu 2 yöntemle emekli maaşına kavuşabilirsiniz...

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor! İşte o işin detayları...

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Birer birer gönderiliyor! Aracınızın borcu çıkabilir... Kontrol etmek için...

Aracınızın borcu çıkabilir... Kontrol etmek için...

1000 liralık yardım için ödemeler başladı! Kontrol etmek için...

1000 liralık yardım için ödemeler başladı! Kontrol etmek için...

Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...

Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.