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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Pazarlarda seçmeceye yasak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pazar ve marketlerde sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Pazarlarda seçmeceye yasak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de başlayarak, dünyaya yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.
Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik de bazı tedbirler aldıklarını dile getiren Pekcan, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.

Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

“Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

-Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.”

Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ettiğini ifade etti.

Şirketlerin Genel Kurullarına ilişkin tedbirler

Diğer taraftan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti.

Pekcan, bu kapsamda Anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade etti.

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pazar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, secmece,

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
PAZARCILAR SEÇTİRMİYOR Kİ ÖN TARAF HARİKA ARKADAN HEP ÇÜRÜKLERİ VERİYORLAR BU DA KUL HAKKIDIR
pazara manava gelinceye kadar kaç kişiden geçiyor onu napıcaz?
zaten millete bozuk mal sokmayı adet eden pazarcılara gün doğdu
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