Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Pazarlarda seçmeceye yasak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin uygulanması konusunda 81 İl Valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini açıkladı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Çin’de başlayarak, dünyaya yayılan koronavirüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve kararlığında, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm Bakanlıklar ve kamu kurum, kuruluşlarınca çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Bu süreçte Ticaret Bakanlığı olarak da gerek tüketicilere ve ticaret erbabına yönelik tedbirleri vakit kaybetmeden hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, iç ve dış ticaretin kesintisiz akışını sağlamak ve sektörlerin olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade etti.