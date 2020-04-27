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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 10:40 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomu taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç, Türkiye'ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izin verileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek

Pekcan, yazılı açıklamasında, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını belirten Pekcan, dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Pekcan, uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli düzenleme yapıldığını, bunlara ilaveten Kovid-19 ile mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak, ihracat sevkıyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde önemli bir adım daha atıldığını kaydetti.

Alınan kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine izin verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 semptomu görülen yabancı şoförlere izin yok

Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğini vurgulayan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili valilik veya kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacak. Kovid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili sağlık müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır."

Bazı araçlar ile şoförlerin girişinin ayrı önem taşıdığına işaret eden Pekcan, "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek." bilgisini paylaştı.

Pekcan, fedakarca Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, Türkiye'nin güvenliğinin, toplumsal ihtiyaçlarının temini, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan gümrük personeline ve nakliyecilere de teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19, Türk şoförler,

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