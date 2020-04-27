Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu: Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek

Pekcan, yazılı açıklamasında, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını belirten Pekcan, dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Pekcan, uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli düzenleme yapıldığını, bunlara ilaveten Kovid-19 ile mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak, ihracat sevkıyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri bakanlıklarıyla eş güdüm içinde önemli bir adım daha atıldığını kaydetti.

Alınan kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince yapılan muayene sonrasında Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine izin verilecek." değerlendirmesinde bulundu.