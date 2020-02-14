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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık' açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdikleri destek ve bu alanda yürüttükleri çalışmaların, etkili şekilde devam edeceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır."

ruhsar

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hizmet ihracatı, rekor,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu bakan da her ay çıkıp rekor kırdık diyor. peki sofradaki yiyeceklerin durumu senin rekoruna nasıl tepki veriyor? boş yapmayalım milletin karnı aç rekor falan fasa fiso
vergiye vergi getirmekte rekor kırdınız
şimdi herkes bizi kıskanacak..
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