FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı, otomobil alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatmıştı.

1 OCAK 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yeni açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, otomobil alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan ikinci el otomobil açıklaması: 1 Ocak 2027 ye kadar devam edecek 1

116 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK

Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlıktan ikinci el otomobil açıklaması: 1 Ocak 2027 ye kadar devam edecek 2

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Japonya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldiJaponya’nın ham çelik üretimi mayısta yükseldi
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi...

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edildi! Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den açıklama

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

CHP'den 106 vekil istifa edecek iddiası! Canlı yayında tarih bile verildi

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Belçika'ya İran'dan çelme! Dünya Kupası G grubu'nda hesaplar karıştı

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

Polis seti basınca başrol kovuldu! Yerine o isim geldi

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik

Araç sahipleri için yeni dönem başlıyor: Tarihi değişiklik

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.