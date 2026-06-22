Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması: 1 Ocak 2027'ye kadar devam edecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı piyasasında uygulanan "6 ay 6 bin kilometre" kuralı ile ilan kısıtlaması düzenlemelerinin süresini 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatmıştı.

1 OCAK 2027'YE KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yeni açıklama geldi. Ticaret Bakanlığı, otomobil alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

116 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan denetimlerde "6 ay 6 bin kilometre" kuralına uymayan yetkili bayi ve galerilere toplam 54 milyon TL, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

NOTERLER ÜZERİNDEN SATIŞ KONTROLÜ SÜRECEK

Yetki belgesi olmadan yılda üç ve üzeri araç satışı yapan kişi ve işletmelerin satışlarının noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtildi. Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak ve tüketici haklarını güçlendirmek için denetim ve düzenleme faaliyetlerinin titizlikle sürdürüleceğini açıkladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır