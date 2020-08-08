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Ticaret Bakanlığı açıkladı! 8 firmaya ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'nca, 2020 yılının ilk 7 ayında mesafeli yöntemle satış yapan 8 firma hakkında yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! 8 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde mal ya da hizmet ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabilmesi ve maliyetlerin düşük olması nedeniyle internet ya da telefon yoluyla mesafeli satışların işlem hacminde artış kaydedildiği, Kovid-19 pandemi döneminde Türkiye'de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talebin arttığının görüldüğü bildirildi. Güvenilir firmalardan yapılmayan alışverişlerde tüketicilerin bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığı belirtilerek, son dönemde Bakanlığa elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikayetlerde de artış görüldüğüne dikkat çekildi.

8 FİRMAYA 6 MİLYON 255 BİN 538 TL CEZA

Tüketicilerin bakanlığa, 'satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi', 'talep edilen ürünlerin yerine başka ürünlerin gönderilmesi', 'internet sitelerinde stokta bulunmayan ürünlerin satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshi', 'tüketicilere cayma hakkının kullandırılmaması', 'cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması' ve 'kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması' gibi çok sayıda şikayet ilettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firmaların mesafeli satış işlemlerine ilişkin tüketici başvurularında Bakanlığımızca şikayete konu şirketten bilgi, belge ve açıklama talep edilmekte, tespit edilen aykırılığın türüne göre idari yaptırıma konu olmayan ancak tüketici aleyhine olan uygulamalara ilişkin, şirkete mevzuat hükümlerine uygun davranması yönünde uyarı yapılmaktadır. Tüketicilere de yasal hakları ve kullanımı hususunda bilgi verilmektedir. Bakanlıkça idari yaptırıma konu aykırılık tespitinde ise, Ticaret İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Müfettişleri tarafından gerekli denetimler yapılarak, ilgili mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 2014 yılı ile 2020 yılı arasındaki dönemde, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır. Ayrıca, faaliyetleri suç teşkil ettiği düşünülen firmalar hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve erişim engeli talep edilmektedir. Diğer taraftan, mesafeli yöntemle satış yapılan mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımlarında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı ifadelere yer verilmesi ya da haksız ticari uygulama niteliği taşıyan satış ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu da re’sen ya da şikayet bağlı olarak inceleme yapmakta sonucunda idari para cezası ve durdurma kararı gibi yaptırımlar uygulanmaktadır."

'SAHTE SİTELERE DİKKAT EDİLMELİ'

Ayrıca, mesafeli yöntemle alışveriş yapılırken tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için şu hususlara dikkat etmesi önerildi:

"İnternet veya telefon ile alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılması, gerekirse şikayetleri incelemek alışveriş yapılacak firma hakkında tüketiciye fikir verecektir. Mesafeli yöntemin tüketicilere sağladığı avantajlardan biri de satın alınması planlanan malın veya hizmetin fiyatı ve teknik özelliklerini birçok mecradan araştırabilme kolaylığı sağlamasıdır. Bu sebeple mal veya hizmetin yaklaşık fiyatının öğrenilmesi, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi, çoğu mağduriyetin önüne geçecektir. Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı, Güven Damgası bilgileri gibi bilgilerin olup olmadığı kontrol edilerek alışveriş yapılmalıdır. İnternet sitesinin adı adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi önem taşımaktadır. Sosyal medyada gezinirken tüketicinin karşısına çıkan tanıtım ve ilanlara karşı, sitelerin taklit olması ihtimaline karşı, satıcının kendi sitesinden ürün kontrol edilmelidir. İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına karar verilmesi durumunda SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi detaylara dikkat edilmelidir. Ödeme yapmadan önce mutlaka ön bilgiler okunmalıdır. Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapmamak da çoğu mağduriyeti önleyecektir. Satıcı unvanı, adresi, iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yolları bu bilgilerden bazılarıdır."

Açıklamada, tüketicilerin mesafeli satışlarda mağduriyet yaşaması durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tarafından uyuşmazlıkların çözümünde yetkili kılınan 'Tüketici Hakem Heyetleri' ile 'Tüketici Mahkemeleri' nezdinde uyuşmazlık yaşanan miktara göre hak arama yoluna gitmeleri istenildi.

Kaynak: DHA


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