Ticaret Bakanlığı açıkladı! 8 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde mal ya da hizmet ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabilmesi ve maliyetlerin düşük olması nedeniyle internet ya da telefon yoluyla mesafeli satışların işlem hacminde artış kaydedildiği, Kovid-19 pandemi döneminde Türkiye'de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talebin arttığının görüldüğü bildirildi. Güvenilir firmalardan yapılmayan alışverişlerde tüketicilerin bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığı belirtilerek, son dönemde Bakanlığa elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikayetlerde de artış görüldüğüne dikkat çekildi. 8 FİRMAYA 6 MİLYON 255 BİN 538 TL CEZA Tüketicilerin bakanlığa, 'satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi', 'talep edilen ürünlerin yerine başka ürünlerin gönderilmesi', 'internet sitelerinde stokta bulunmayan ürünlerin satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshi', 'tüketicilere cayma hakkının kullandırılmaması', 'cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması' ve 'kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması' gibi çok sayıda şikayet ilettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Firmaların mesafeli satış işlemlerine ilişkin tüketici başvurularında Bakanlığımızca şikayete konu şirketten bilgi, belge ve açıklama talep edilmekte, tespit edilen aykırılığın türüne göre idari yaptırıma konu olmayan ancak tüketici aleyhine olan uygulamalara ilişkin, şirkete mevzuat hükümlerine uygun davranması yönünde uyarı yapılmaktadır. Tüketicilere de yasal hakları ve kullanımı hususunda bilgi verilmektedir. Bakanlıkça idari yaptırıma konu aykırılık tespitinde ise, Ticaret İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Müfettişleri tarafından gerekli denetimler yapılarak, ilgili mevzuat uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 2014 yılı ile 2020 yılı arasındaki dönemde, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır. Ayrıca, faaliyetleri suç teşkil ettiği düşünülen firmalar hakkında ise savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve erişim engeli talep edilmektedir. Diğer taraftan, mesafeli yöntemle satış yapılan mal ve hizmetlerin reklam ve tanıtımlarında tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı ifadelere yer verilmesi ya da haksız ticari uygulama niteliği taşıyan satış ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulu da re’sen ya da şikayet bağlı olarak inceleme yapmakta sonucunda idari para cezası ve durdurma kararı gibi yaptırımlar uygulanmaktadır."