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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı! İşte en yoğun giriş-çıkış noktaları...

12.04.2025 14:50
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Ticaret Bakanlığı verilerine göre 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde hava, kara, deniz gümrük kapılarında toplam 2 milyon 375 bin 817 yolcu girişi, 2 milyon 216 bin 675 yolcu çıkışı gerçekleşti. En yoğun gümrük kapıları karada Kapıkule, havada İstanbul Havalimanı, denizde Kuşadası Limanı oldu.

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Bayramda yolcu rekoru kırıldı! İşte en yoğun giriş-çıkış noktaları...

Ramazan Bayramı tatilinde kara, hava ve deniz gümrük kapılarında yolcu hareketliliği arttı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre; 9 gün süren bayram tatili boyunca, en yoğun giriş-çıkış noktaları İstanbul Havalimanı, Kapıkule Gümrük Kapısı ve Kuşadası Limanı oldu. Gümrük kapılarındaki giriş-çıkış işlemleri, herhangi bir aksamaya yol açmadan son teknoloji geliştirilen fiziki ve dijital imkanlar kullanılarak yapılıyor.

KAPIKULE İLK SIRADA

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Tatilde kara gümrük kapılarından 446 bin 848 yolcu girişi, 459 bin 868 yolcu çıkışı gerçekleşti. Ayrıca 142 bin 889 araç girişi ve 140 bin 820 de araç çıkışı oldu. En yoğun kara gümrük kapısı 117 bin 643 yolcu girişi ve 102 bin 419 yolcu çıkışıyla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Araç trafiğinde de Kapıkule ilk sırada yer aldı ve 43 bin 062 araç girişi ile 39 bin 386 araç çıkışı gerçekleşti. Yolcu sayısında 81 bin 833 giriş ve 83 bin 241 çıkış ile Sarp Kara Gümrük Kapısı 2'nci sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA REKOR

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Hava gümrük kapılarında ise bayram tatilinde 1 milyon 883 bin 540 yolcu girişi ve 1 milyon 710 bin 195 yolcu çıkışı oldu. Tüm hava gümrük kapılarına toplamda 12 bin 278 uçak girişi olurken, 12 bin 344 uçak çıkışı gerçekleşti. Hava gümrük kapılarının işlem hacmine bakıldığında; 1 milyon 74 bin 590 yolcu girişi, 1 milyon 61 bin 700 yolcu çıkışı ile 6 bin 365 uçak girişi ve 6 bin 360 uçak çıkışı ile İstanbul Havalimanı yoğunlukta 1'inci sırada bulundu.

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2'nci sırada ise 332 bin 60 yolcu girişi, 301 bin 380 yolcu çıkışı gerçekleşen Sabiha Gökçen Havalimanı yer aldı. Antalya Havalimanı ise 242 bin 962 yolcu girişi, 164 bin 719 yolcu çıkışı ile en yoğun 3'üncü hava gümrük kapısı oldu.

EN YOĞUN LİMAN KUŞADASI

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Deniz gümrük kapılarından ise toplamda 45 bin 429 yolcu girişi, 46 bin 612 yolcu çıkışı ile bin 291 gemi girişi ve bin 294 gemi çıkışı işlemi gerçekleşti. Söz konusu zaman diliminde bayram süresinde, 15 bin 777 yolcu girişi ve 16 bin 345 yolcu çıkış işlemi gerçekleştirilen Kuşadası Limanı en yoğun deniz gümrük kapısı oldu. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde hava, kara, deniz gümrük kapılarında toplam 2 milyon 375 bin 817 yolcu girişi, 2 milyon 216 bin 675 yolcu çıkışı gerçekleşti.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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kuşadası Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı rekor Kapıkule sınır kapısı bayram kapıkule yolcu
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