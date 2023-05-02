Ticaret Bakanlığı açıkladı: Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık yüzde 44 arttı! İhracatta yüzde 17,2'lik azalış

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 17,2 oranında azalışla 19 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 oranında azalışla 28 milyar 162 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat yüzde 3,0 oranında azalışla 80 milyar 874 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 oranında artışla 124 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracat, yüzde 17,2 oranında azalarak 19 milyar 315 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 4,5 oranında azalarak 28 milyar 162 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 10,1 oranında azalarak 47 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 3,0 oranında azalarak 80 milyar 874 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 7,2 oranında artarak 124 milyar 412 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 2,9 oranında artarak 205 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 10,6 puan azalarak yüzde 68,6 olarak gerçekleşti.

• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 22,2 puan azalarak yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.

• Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 20,2 puan azalarak yüzde 82,5 olarak gerçekleşti.

• Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 585 milyon dolar), ABD (1 milyar 163 milyon dolar) ve Irak (970 milyon dolar) oldu.

• İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.

• Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 178 milyon dolar), Çin (3 milyar 688 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 176 milyon dolar) oldu.

• İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,4 oldu

Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 131 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 207 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 135 milyon dolar) oldu.

Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (8 milyar 388 milyon dolar), Asya Ülkeleri (7 milyar 437 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (5 milyar 624 milyon dolar) oldu.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 9 milyar 685 milyon dolarla (yüzde 21,9 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 6 milyar 896 milyon dolarla (yüzde 13,7 azalış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 417 milyon dolarla (yüzde 8,5 azalış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 20 milyar 622 milyon dolarla (yüzde 14,3 azalış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 3 milyar 894 milyon dolarla (yüzde 21,8 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 3 milyar 624 milyon dolarla (yüzde 67,1 artış)"Tüketim Malları” grupları takip etti.

Nisan ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 94,8 (18 milyar 309 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,1 (606 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,6 (304 milyon dolar) oldu.

Nisan ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi yüzde 80,0 (22 milyar 524 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 11,1 (3 milyar 136 milyon dolar),Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 5,6 (1 milyar 578 milyon dolar) oldu.

