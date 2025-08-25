FİNANS

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Gümrüklerde denetim devam ediyor! 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda, 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu.

Ticaret Bakanlığı 2025'in 7 aylık döneminde, gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlar ve ele geçirilen kaçak eşyalara ilişkin bilgi verildi. Kaçakçılıkla mücadele alanında üstlenilen stratejik rolün, 2025 yılında da kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen 4 bin 246 operasyonda, toplam 41 milyar 744 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi"

Operasyonlarda ⁠⁠20,6 ton uyuşturucu madde, ⁠⁠⁠109 milyon 299 bin tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, ⁠⁠⁠35 milyon 996 bin tekstil ürünü, ⁠31 bin 255 ton gıda maddesi, ⁠⁠⁠1 milyon 500 bin elektrik ve elektronik eşya, ⁠⁠⁠1548 ton kimyevi madde ile ⁠⁠⁠1268 taşıt aracı yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, bunlara ek olarak tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar pek çok farklı ürün grubunda da kaçak eşyanın ele geçirildiği bildirildi.
TEMMUZ AYINDA YAKALAMA DEĞERİ YÜZDE 77 ARTTI

Bu yılın temmuz ayında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza atıldığı vurgulanan açıklamada, "Temmuzda gerçekleştirilen 596 operasyonda, toplam 6 milyar 227 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yakalama değerinde yüzde 77 artış yaşanırken, operasyonlar kapsamında çok geniş bir yelpazede kaçak eşya tespit edilerek el konuldu." değerlendirmelerinde bulunuldu.
Açıklamada, geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 1,8 ton uyuşturucu madde, 12 milyon 82 bin tütün, tütün mamulü ve içki, ⁠⁠⁠4 milyon 610 bin çeşitli ticari eşya, ⁠⁠⁠4 milyon 449 bin tıbbi malzeme, 80 bin 186 elektrik ve elektronik eşya, ⁠⁠2 bin 593 ton gıda ürünü ve ⁠191 taşıta el konulduğunun altı çizildi.
7/24 DENETİMDELER

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin aile yapısını tehdit eden zararlı unsurlarla mücadelede daha da büyük sorumluluk üstlendiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve zararlı madde kaçakçılığına karşı, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalar, hem toplum sağlığını hem de milli ekonomiyi koruma amacını taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı, teknolojik altyapısı, uzman kadroları ve gelişmiş analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadelesini kesintisiz sürdürmekte, güvenli ticaretin, adil piyasanın ve sağlıklı toplumun teminatı olmaya devam etmektedir."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza
