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Ticaret Bakanlığı 'bana soracaksınız' dedi! Ekmek ve simit fiyatları için yeni karar: Resmi Gazete'den duyuruldu

14.03.2024 07:10
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Ekmek ve simit fiyatları için bugün Resmi Gazete'den tüm herkesi ilgilendiren bir karar alındı. Buna göre ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde, Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması koşulu getirildi.

Ticaret Bakanlığı 'bana soracaksınız' dedi! Ekmek ve simit fiyatları için yeni karar: Resmi Gazete'den duyuruldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekmek ve simit fiyatı, il genelinde oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek.

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TİCARET BAKANLIĞI ONAY VERİRSE GEÇERLİ OLACAK

Bu komisyon, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak. Fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanacak.

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ONAYLANMAZSA YENİ FİYAT BELİRLENECEK

Ancak, Bakanlığın olumsuz görüş bildirilmesi durumunda birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak, karar görüşün alınmasından sonra onaylanacak. Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
simit ekmek
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