Ticaret Bakanlığı 'dezenfektan alımı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı

Ticaret Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden 1,5 milyon lira ile 9 milyon lira arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki haberlerin gerçek olmadığını, bu iddiaların kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış şekilde yansıtıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dezenfektan alımına ilişkin bazı basın ve yayın organlarında asılåsız, art niyetli ve çarpıtılmış haberler yayımlanması dolayısıyla açıklama zaruriyetinin doğduğu belirtildi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANDI

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin'in de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5 bin 220 üründe ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle 1 Ocak 2021 itibarıyla İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: